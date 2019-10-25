نصر الله: حزب الله يحمي لبنان من الفوضى والانهيار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

أعرب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، عن استعداد جماعته لتقديم "الدم ودماء الوجه لحماية البلد"، مؤكدًا أنم يحمون "البلد من الفوضى والانهيار وننظر الى البعيد وديننا واخلاقنا ان نحمي اهلنا في مختلف الظروف، في الحرب نقدم الدم والبيوت وايضا بالسياسة وبالموضوع الداخلي معنيين بحماية البلد ونحمل ضريبة السباب والاتهامات بحماية الفاسدين".

وأشار نصر الله إلى أن البعض يتحدث عن فراغ قبل انتخاب الرئيس عون، وأن حزب الله فرض فراغا على البلد مدة سنتين ونصف "ولكن اليوم الظروف الحالية تختلف والقياس هنا مع الفارق لان البلد وقتها كان يعمل وفقط لم يكن هناك رئيس في قصر بعبدا بينما كل المؤسسات والبلد يعمل بشكل طبيعي".

ودعا المتظاهرين لتشكيل قيادة أو وفد للتحاور مع رئيس الجمهورية "على ان يتم التفاوض تحت الضغط عبر الاستمرار في التظاهر في الساحات، فخامة الرئيس فتح الباب للحوار والتفاوض على عناوين عديدة ولم يحدد نقاطا دون أخرى".

وقال نصر الله إن "في موضوع قطع الطرقات صحيح أنها من وسائل الاحتجاج المدني وفي السابق قطعنا طرقات لتحقيق مطالب محقة، انا لا اناقش في المبدأ انما في الظروف القائمة في البلد حيث الوضع المعيشي الصعب".

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وأضاف: "هناك من يقول انه إذا لا اعمل لا يمكنني ان أطعم عائلتي بينما البعض يستمر بقطع الطرق، بالإضافة الى بعض التجاوزات التي تحصل على في بعض المناطق او الطرقات".

واستطرد: "نحن نرفض إطلاق النار والاعتداء على المتظاهرين لأننا سبق ان أطلق علينا النار في أكثر من محطة.. الجيش اللبناني والقوى الامنية لا يجوز ان تطلق النار على أحد، وأضاف انه في وضعية الحراك الحالية، ما بدأ شعبيا وعفويا وبدون استغلال او تدخل سفارات الآن بنسبة كبيرة لم يعد كذلك”،

وتابع "اليوم ما يصدر من الحراك لم يعد عفويا، وهناك تجمعات ومؤسسات باتت معروفة وهناك تمويل".

وتساءل نصر الله: "من هي الجهات التي تمول هذا الحراك لان هناك مبالغ طائلة تنفق في بعض الساحات؟ لتقول لنا الجهات القيمة على الحراك هل من يمول يريد مصلحة الشعب اللبناني ام لا؟ هل هي من اموال فساد وثراء غير مشروع او انها اموال مشبوهة؟".