حمل طالبة إلى السبورة.. "التعليم" تكرم معلمًا بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كرم الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، كلًا من ممدوح السباعي مدرس الدمج ورئيس قسم رعاية الموهوبين بإدارة البلينا التعليمية، والمُعلمة إصلاح السيد على حسن مديرة مدرسة صفية زغلول بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية.

وجاء تكريم المُعلم ممدوح السباعي، مدرس الدمج ورئيس قسم في محافظة سوهاج، بعد أن حمل التلميذة "حسناء"، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة "مؤسسة بني حميل للتعليم الأساسي"، من مكانها الذي تجلس به على الكرسي المتحرك إلى السبورة حتى تتمكن من مشاركة زملائها في الإجابة على السؤال الذي طرحه خلال الحصة، مما يعد لفتة إنسانية من مدرس مخلص ومحب لعمله.

كما تم تكريم المُعلمة إصلاح السيد على حسن معلم خبير مديرة مدرسة صفية زغلول للتعليم الأساسى بالمقطم التي تم تكريمها كأم مثالية على مستوى إدارة الخليفة والمقطم، وتعمل منذ أربعين عامًا في التربية والتعليم؛ لانضباطها وتطبيقها للقوانين بفاعلية وحزم.

وأشاد الدكتور محمد عمر، بمثل هذه النماذج المشرفة من المعلمين الذين يُحتذى بهم في التفاني في العمل والإخلاص.