تحذير من تصوير البرق.. الأرصاد: "قد يصيب بالصعق.. ويحرق الهاتف"​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

حذر خبيران بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، من تصوير "البرق والرعد" خلال موجة الطقس السيئ التي تضرب محافظات الجمهورية هذه الأونة.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، لمصراوي، الجمعة، إن الرعد والبرق عبارة عن اصطدام بين شحنتين بطاقات الجو العليا، تؤدي إلى إظهار ضوء يملأ السماء، ويحدث صوتًا ضخمًا.

وأوضح أن الاصطدام ينتج عنه توليد شحنتين وتفريغًا كهربائيًا من الممكن أن يؤثر على الموبايل ويحرقه، كما أنه من الممكن أن يصيب الإنسان بالصعق الكهربائي.

وفي ذات السياق، قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن "الشرار الناتج عن البرق، من الممكن أن تصعق منطقة كاملة وليس الإنسان فقط"، موضحا أن البرق عبارة عن تفريغ لكميات الكهرباء الموجود في السحاب.

وأضاف "شاهين" لمصراوي، أنه من الأفضل تفريغ طاقة البرق في أجسام معدنية "مانع للصواعق"، مشيرًا إلى أن ملامسة الطاقة للإنسان أو التليفون المحمول، من الممكن أن تتفاعل معه، وتؤذيه.

كان هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر عدة نصائح للمواطنين، لتجنب موجة الطقس السيئ، من بينها عدم تصوير البرق.

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كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي الشلاتين وحلايب.

وناشد مجلس الوزراء، المواطنين عدم التواجد في الأماكن التي بها أمطار غزيرة الجمعة بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا لمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.

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