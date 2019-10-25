اعتقال الداعية أبو عمار السوداني في إيطاليا بتهم الاعتداء على زوجته

ذكر موقع ”كوريري دي لا سيرا“ الإيطالي، اليوم الخميس، أن المدعي العام بمدينة بريشيا في شمال ايطاليا أمر بحبس الداعية ”أبو عمار السوداني “ المعروف ببرامجه التلفزيونية؛ إثر التحقيق الذي أجري بناءً على شكوى قدمتها ضده زوجته، تتهمه فيها بسوء المعاملة والاعتداء عليها بالضرب.
والاسم الحقيقي للزوج فتحي الحسيني ويلقب أيضًا بـ ”الدكتور“، وهو في الـ 46 من العمر، وقد أحيل على سجن مدينة بريشيا، بينما وضعت السلطات الإيطالية الزوجة وأبناءها الثلاثة تحت الحماية.
وكانت الزوجة ادعت أنها تعرضت لحوادث منزلية كلما ذهبت إلى المستشفى لمعالجة إصاباتها، وقد اضطرت للبقاء في المستشفى في إحدى المرات لمدة 10 أيام كاملة.
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