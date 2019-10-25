صباح اليوم / زلزال بقوّة 4.4 درجة يضرب جنوب إيطاليا ولا أنباء عن وقوع أضرار

وكالات- وقع زلزال بقوة 4.4 درجة اليوم، الجمعة 25 أكتوبر 2019، قبالة ساحل منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، لكن لم يتسبب في حدوث إصابات أو أضرار، حسب تقارير أولية.

ووقع الزلزال في الساعة السادسة و31 دقيقة صباحا ( بتوقيت ايطاليا) وكان مركزه على عمق 11 كيلومترا في البحر، قبالة بلدة سكاليا، في الساحل الغربي من منطقة كالابريا، حسب معهد الجيوفزياء الإيطالي "آي.إن.جي.في".

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وقالت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا في بيان إن "السكان شعروا بالزلزال ، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار للسكان أو الممتلكات".