إجلاء المئات وانقطاع الكهرباء عن 200 ألف شخص بسبب حرائق غابات كاليفورنيا

امر مسؤولو الطوارئ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الخميس، مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية تشتهر بإنتاج النبيذ شمالي سان فرانسيسكو، بينما انقطعت الكهرباء عن نحو 200 ألف شخص في الولاية مع امتداد حرائق الغابات في مقاطعة ”سونوما“.
والتهمت حرائق ”كينكيد“ التي أججتها الرياح العاتية، نحو 10 آلاف فدان يوم الخميس، حسبما أفادت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.
وأصدر قائد شرطة مقاطعة سونوما أمرًا إلزاميًا بالإجلاء لبلدة ”جيسرفيل“ التي يسكنها نحو 900 شخص.
ولا يزال التحذير بضرورة الإجلاء ساريًا لبلدة ”هيلدسبرغ“ بشمال الولاية.
وفي الوقت الذي كافحت فيه طواقم الإطفاء الحرائق المستعرة، أظهرت لقطات وصور نشرها مراسلون محليون على مواقع التواصل الاجتماعي، المنازل المدمرة التي التهمتها الحرائق.
وذكر موقع ”باور أوتغ دوت يو إس“ أن نحو 196 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء في الولاية يوم الخميس.
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