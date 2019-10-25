خارجية روسيا: تتوقع اتهامات جديدة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن بلاده على يقين من أنه ستكون هناك اتهامات جديدة ضدها بالتدخل في الانتخابات الأميركية القادمة، قبل انطلاق السباق الرئاسي في الولايات المتحدة .



وقال ريابكوف -في تصريح صحفي اليوم الجمعة :"في

أعقاب الاتهامات، التي لا أساس لها من الصحة بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية في عام 2016، ازدادت أجواء الشكوك وانعدام الثقة تجاه روسيا، وأضحى من الصعب للغاية على الأميركيين الخروج من هذه الحالة التي هم عليها".



وأضاف :" نحن على يقين من أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر عام 2020 سوف نسمع ونرى الكثير من هذا القبيل، أي اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد موسكو بمحاولة التأثير على الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة".