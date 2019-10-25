الكرملين يؤكد أهمية عمل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أهمية عمل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، واصفا هذا بـ"الخطوة المهمة" نحو حل الأزمة الراهنة في البلاد.

وقال بيسكوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة إن "بدء عمل اللجنة الدستورية الخاصة بشأن السوري، سيكون خطوة مهمة في حل الوضع في هذه الدولة، لكن هذا المسار سيكون طويلا وصعبا

للغاية"، معربا في الوقت نفسه عن أمله في عقد الاجتماع الأول للجنة الدستوري في الأسبوع المقبل كما كان مقررا.وحذر من عواقب عدم انسحاب القوات الكردية إلى عمق سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تتدخل في المواجهات التي قد تحدث خلال الأيام القادمة بين الاكراد والأتراك في حال عدم انسحابهم إلى عمق سوريا.ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية عن وصول نحو 300 من الشرطة العسكرية الروسية، معززين بآليات مدرعة إلى سوريا؛ للمساعدة في انسحاب القوات الكردية من الحدود مع تركيا.ووفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، بدأت الوحدات العسكرية الروسية أمس الأول /الأربعاء/ بتسيير دوريات على طول الحدود السورية التركية، تشمل منطقة مدينة عين العرب (كوباني).