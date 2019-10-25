تسجيل حالتي إصابة بالكوليرا في الخرطوم

أكد وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم ، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" في السودان ، تسجيل حالتي إصابة بمرض الكوليرا، في ولاية الخرطوم بالسودان، للمرة الأولى منذ ظهور المرض في أغسطس الماضي، في ولايتي النيل الأزرق (جنوب السودان)، وسنار (شمال النيل الأزرق).
وتفقد وزير الصحة السوداني اليوم الجمعة، مستشفى أم درمان التعليمي، في مدينة أم درمان (شمال غرب العاصمة الخرطوم)،
وأكد وزير الصحة السوداني ضرورة إضافة الكلور إلى مياه الشرب، إلى جانب الاهتمام بتنظيف الخضر والفواكه، وغسل الأيادي، ومعالجة المياه، والتخلص السليم من النفايات والذباب، مشيرا إلى توفر الأدوية والكوادر الطبية بكل مستشفيات الخرطوم.
وأشار إلى أن عنبر العزل في مستشفى أم بدة (في مدينة أم درمان) سيكون جاهزا الأسبوع القادم.
من جهته، أكد المدير العام لوزارة الصحة في ولاية الخرطوم الدكتور أسامة عبد الرحيم تجهيز 6 غرف عزل بعدد من مستشفيات الولاية، استعدادا لعزل المصابين بمرض الكوليرا، والحد من انتشاره.
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