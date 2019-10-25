قال الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم الجمعة إن سياسة الصين لتنمية العلاقات مع البرازيل من أفق استراتيجي ومنظور طويل الأجل لم تتغير، وإن التعاون متبادل المنفعة بين البلدين سيحتضنمستقبلا أكثر إشراقا.
جاء ذلك خلال محادثات أجراها بينج اليوم الجمعة مع الرئيس البرازيلي جايير ميسياس بولسونارو في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة (بكين).
وأضاف بينج أن العالم اليوم يتسم بتغيرات غير مشهودة، موضحا أن الاتجاه السائد في العصر الذي يتميز بالسلام والتنمية والتعاون المربح للجميع يظل دون تغيير، كما أن زخم الصعود الجماعي للدول النامية والأسواق الصاعدة بما في ذلك الصين والبرازيل لم يتغير.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الصين يؤكد التزام بلاده بتنمية العلاقات مع البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.