رئيس الصين يؤكد التزام بلاده بتنمية العلاقات مع البرازيل

قال الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم الجمعة إن سياسة الصين لتنمية العلاقات مع البرازيل من أفق استراتيجي ومنظور طويل الأجل لم تتغير، وإن التعاون متبادل المنفعة بين البلدين سيحتضن

مستقبلا أكثر إشراقا.جاء ذلك خلال محادثات أجراها بينج اليوم الجمعة مع الرئيس البرازيلي جايير ميسياس بولسونارو في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة (بكين).وأضاف بينج أن العالم اليوم يتسم بتغيرات غير مشهودة، موضحا أن الاتجاه السائد في العصر الذي يتميز بالسلام والتنمية والتعاون المربح للجميع يظل دون تغيير، كما أن زخم الصعود الجماعي للدول النامية والأسواق الصاعدة بما في ذلك الصين والبرازيل لم يتغير.