وزير خارجية فنزويلا: ندعم سوريا فى حربها على الإرهاب

أكد وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية خورخى أرياسا، دعم بلاده الكامل لسوريا فى تصديها للإرهاب، وإدانته التامة للتدخل الخارجى بالشؤون الداخلية السورية.

جاء ذلك خلال اجتماع أرياسا، مع فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين السورى، رئيس وفد سوريا إلى قمة دول حركة عدم الانحياز فى عاصمة أذربيجان باكو، على هامش أعمال القمة، واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين البلدين الصديقين فى مجال السياسة الخارجية والمنظمات الدولية والقضايا

ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد وزير الخارجية الفنزويلى بالإنجازات التى حققتها سوريا، وبدعم سوريا لبلاده فى مواجهتها المخططات التآمرية التى تستهدف أمنها، معربا عن اعتزازه بالعلاقات التى تجمع البلدين.

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من جانبه، استعرض المقداد الإنجازات التى حققتها سوريا مؤخرًا فى إعادة سيطرة الجيش السورى على مناطق واسعة فى شمال شرق سوريا بعد تحريرها من المجموعات الإرهابية والانفصالية.

ومن جهة أخرى، التقى المقداد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، وبحث الجانبان ضرورة زيادة الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة والناجمة عن التطورات الأخيرة فى المنطقة الشمالية الشرقية.

وأعرب ماورر عن تقديره الكبير لتعاون سوريا مع الصليب الأحمر وخاصة فيما يتعلق بمخيم الهول بما فى ذلك التسهيلات الخاصة التى مكنت الصليب الأحمر من تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية هناك، مؤكدا استعداد سوريا لمواصلة التعاون وتقديم مزيد من التسهيلات للتخفيف من الصعوبات الناجمة عن ممارسات المجموعات الإرهابية والتى كانت السبب الأساسى فى تفاقم المعاناة الإنسانية فى تلك المناطق.