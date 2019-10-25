ختام الدورة القضائية الأفريقية بجامعة الإمام محمد بن سعود

اختتم المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمس، الدورة القضائية لقضاة أفريقيا , في مبنى المؤتمرات بالجامعة بحضور عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح الفوزان، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد رئيس لجنة الدعوة في أفريقيا،والقضاة المشاركين بالبرنامج التدريبي وعدد من المسؤولين بالجامعة.
القضاة عن طريق هذه الدورات التدريبية.
وافتتح الحفل نيابة عن مدير الجامعة, عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالسلام السليمان رحب نيابة عن المدير, الشيخ والأمير الدكتور بندر بن سلمان، مبيناً دور المعهد الريادي في تأهيل
من جانبه تحدث الشيخ الفوزان عن واجب القضاة في تحكيم شرع الله والتحاكم إليه، ودورهم في الدعوة إلى الله، ونقل ما تعلموه إلى بلادهم.
عقب ذلك ألقيت كلمة الوفد ألقاها نيابة عنهم رئيس الوفد القضائي الأفريقي شكر فيها الجامعة ومنسوبيها على الجهود المثمرة التي بذلت طيلة البرنامج وعلى ما اشتملت عليه من زيارات للمحاكم بالمملكة .
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