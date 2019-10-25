قتيل و6 جرحى بانفجار في محافظة الرقة السورية

قتل شخص وأصيب ستة آخرون في انفجار سيارة مفخخة في بلدة "تل الحمام" بريف الرقة الشمالي بسوريا اليوم الجمعة.

وقال مصدر طبي في البلدة "قتل شخص مدني وأصيب 6 آخرون بينهم اثنان من مقاتلي إحد الفصائل المعارضة في انفجار سيارة مفخخة قرب المدرسة الثانوية التي تقع وسط البلدة".

من جانبه، أكد قائد عسكري أن "الانفجار وقع قرب مقر لفصيل ما تسبب بسقوط قتيل وعدد من الجرحى من المدنيين".

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وأضاف المصدر "كما حصل في الانفجار الذي وقع أمس في مدينة تل أبيض، تم وضع السيارة قرب أحد المقرات، ولم تستطع الاقتراب أكثر منه".

وشهدت مدينة تل أبيض، يوم أمس الخميس، انفجار سيارة مفخخة وضعت قرب مقر إحدى الفصائل المعارضة. وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص مدنيين.

كما انفجرت، أول أمس، سيارة في بلدة "سلوك"، الواقعة على بعد 10 كم شمال شرق بلدة "حمام التركمان". وقتل في التفجير 3 أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح.