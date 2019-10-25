14 قتيلا من القوات الأفغانية في هجمات لطالبان

قتل أربعة عشر من أفراد قوات الأمن الأفغانية في هجمات لمسلحي طالبان استهدفتهم في إقليمي ننكرهار وتاخار.

وقال محافظ إقليم ننكرهار عطاء الله خوجياني، إن خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من أفراد الاستخبارات الأفغانية، قتلوا في هجوم انتحاري استهدف قافلتهم في مدينة جلال آباد بالإقليم.

وأضاف خوجياني أن 15 آخرين، بينهم ستة تابعين للاستخبارات الأفغانية، أصيبوا في الهجوم. وتبنت جماعة طالبان مسؤولية الهجوم.

ووفقا لخوجياني، لم يتضح على وجه الدقة إذا ما كان الهجوم نفذه انتحاري أم جرى استخدام سيارة مفخخة.

وفي إقليم تاخار، لقي 11 من قوات الأمن الأفغانية، على الأقل، حتفهم عندما هاجم مسلحو طالبان نقطتي أمن، بحسب ما ذكره عضو المجلس الإقليمي عظام أفضلي.

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وقال أفضلي إن 11 آخرين أصيبوا في الهجوم الذي نُفذَ ليلة الخميس/الجمعة في منطقة "إشكيميش".

وتحدث عضو آخر في المجلس الإقليمي يدعى، صلاح الدين برهاني، عن مقتل 14 وإصابة 13 من القوات الأفغانية.

ووفقا لبرهاني، قتل ستة من رجال الشرطة الأفغانية في منطقة "خواجا جهار" بتاخار قبل ثلاثة أيام.

تأتي هذه الهجمات في الوقت الذي تمكنت فيه القوات الأفغانية من استعادة السيطرة على مركز منطقة "دارقاد" ليلا، بحسب وزارة الدفاع الأفغانية. وكان المسلحون سيطروا على المنطقة لمدة شهر قبل أن تنتزعها القوات منهم.