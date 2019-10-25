تحذير مصري من هطول أمطار غير مسبوقة

جددت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، تحذيرها بعدم خروج المواطنين من منازلهم إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك بعد رصد سحب منخفضة ومتوسطة ستؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية غير مسبوقة.

وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إنه "يناشد المواطنين بالتزام المنازل الجمعة، إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالي محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، وذلك حرصا على سلامتهم ومنعا للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة لإزالة المياه المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة الجمعة".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، في البيان، إن "تقارير هيئة الأرصاد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى السبت، على أن تكون ذروتها الجمعة، حيث من المتوقع أن يستمر تكون وتزايد السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط الأمطار، لتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين".

Advertisements

اقرأ أيضاً... مصر.. أمطار غزيرة تتسبب في إغلاق المدارس والجامعات في 3 محافظات

وطالب المجلس المواطنين بتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء أو أسفل الشرفات القديمة، وعدم وقوف السيارات في المناطق المنخفضة أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار، وفي حالات البرق حذر من الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

وكلف المجلس المسؤولين في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال يومي الجمعة والسبت، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.