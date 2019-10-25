إجلاء 50 ألف شخص جراء الحرائق في كاليفورنيا

صدرت أوامر لزهاء 50 ألف شخص لإخلاء منازلهم الواقعة في شمال لوس أنجلوس، وهي منطقة اجتاحتها حرائق عنيفة أجّجتها رياح قوية، بحسب ما أعلن مسؤولون في فريق الإطفاء.

وغطّت ألسنة اللهب خلال بضع ساعات نحو ألفي هكتار من الأحراش، وباتت تشكّل تهديدًا للمنازل بالقرب من بلدة سانتا كلاريتا، على بُعد 65 كم شمال لوس أنجلوس بغرب الولايات المتحدة

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واندلعت حرائق عنيفة الخميس في مناطق مختلفة من ولاية كاليفورنيا، في شمالها كما في جنوبها، حيث اجتاحت الحرائق آلاف الهكتارات من الأراضي.