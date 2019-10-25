كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة الأمريكية لدي بغداد تحذر رعاياها من السفر إلي العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت سفارة الولايات المتحدة لدى العراق، اليوم الجمعة، تحذير رعاياها الأمريكيين من السفر إلى بغداد وكبريات مدن البلاد، في ظل تظاهرات العاصمة وعدد من محافظات الوسط والجنوب.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني، إن "تظاهرات واسعة النطاق انطلقت الجمعة، وقد يرى المواطنون الأمريكيون تواجدا مكثفا للشرطة، وكما حصل في التظاهرات السابقة، من المحتمل إغلاق الطرق في جميع المدن الكبرى، بما فيها المنطقة الخضراء وسط بغداد".

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وأوضحت السفارة، أن الإجراءات الواجب اتخاذها وفقا لنصائح السفر في أيار 2019، تقتضي تجنب السفر إلى مدن العراق الكبرى، باستثناء إقليم كردستان، وتجنب أماكن التظاهرات والامتثال لتعليمات السلطات ومراقبة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة الأخبار الجديدة.

وأعربت السفارة عن "أسفها على الأرواح التي زهقت.. وتعازيها لذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية والمحتجين".

ودعت الممثلية الأمريكية الأطراف كافة إلى نبذ العنف وضبط النفس، مشددة على أن "التظاهر السلمي هو حق أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية، ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أي من الأطراف".