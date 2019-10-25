كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 أشخاص جراء هجوم لطالبان علي موكب لمسئولين أفغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أفغاني، إن هجومًا انتحاريًا استهدف موكب يقل مسؤولين من جهاز المخابرات في البلاد، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم طفل، في إقليم نانجرهار الشرقي، أدعت طالبان مسئوليتها عن الهجوم.

وأكد عطا الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم المقاطعة، أن ثلاثة من رجال الأمن كانوا من بين القتلى اليوم الجمعة، مضيفاً أنه أصيب 17 شخصًا آخرين بينهم ستة من رجال الأمن.

وكان الهجوم هو الأحدث في التفجيرات شبه اليومية التي تشنها حركة طالبان، التي تسيطر على ما يقرب من نصف البلاد، حيث أصبحت نانجارهار عنيفة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، حيث تنشط طالبان ودولة إسلامية تابعة هناك.

في الأسبوع الماضي، قُتل أكثر من 60 شخصًا في هجوم وحشي على مسجد في المقاطعة، وجُرح أكثر من 100 شخص، لم يعلن أحد مسؤوليته عن هذا الهجوم.