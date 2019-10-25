كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجلاء 50 ألف شخص بسبب الحرائق في كاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولون في فريق الإطفاء بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الجمعة، عن صدور أوامر بإجلاء 50 ألف شخص من منازلهم الواقة في شمال مدينة لوس أنجلوس، وهي منطقة اجتاحتها حرائق عنيفة أججتها رياح قوية.

وغطت ألسنة اللهب خلال بضع ساعات نحو ألفي هكتار من الأحراش، وباتت تشكل تهديدا للمنازل بالقرب من بلدة سانتا كلاريتا، على بعد 65 كم شمال لوس أنجلوس بغرب الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان مسؤولو الطوارئ في ولاية كاليفورنيا أمروا، الخميس، مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية تشتهر بإنتاج النبيذ شمالي سان فرانسيسكو، بينما انقطعت الكهرباء عن نحو 200 ألف شخص في الولاية مع امتداد حرائق الغابات في مقاطعة سونوما.

والتهمت حرائق كينكيد التي أججتها الرياح العاتية نحو 10 آلاف فدان، الخميس، حسبما أفادت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا. وأصدر قائد شرطة مقاطعة سونوما أمرا إلزاميا بالإجلاء لبلدة جيسرفيل التي يسكنها نحو 900 شخص.

Advertisements

ولا يزال التحذير بضرورة الإجلاء ساريا لبلدة هيلدسبرج بشمال الولاية.

وفي الوقت الذي كافحت فيه طواقم الإطفاء الحرائق المستعرة، أظهرت لقطات وصور نشرها مراسلون محليون على مواقع التواصل الاجتماعي أطلال المنازل المدمرة التي التهمتها الحرائق.

وذكر موقع "باور أوتج دوت يو إس" أن نحو 196 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء في الولاية أمس الخميس.

واندلعت حرائق عنيفة أمس الخميس في مناطق مختلفة من ولاية كاليفورنيا، في شمالها كما في جنوبها، حيث اجتاحت الحرائق آلاف الهكتارات من الأراضي.