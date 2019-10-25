كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتظاهرون اللبنانيون يوصلون الضغط علي حكومة الحريري للتنحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصب مئات من المحتجين اللبنانيين الخيام، وحظروا حركة المرور في الطرق الرئيسية لفرض حملة العصيان المدني ومواصلة الضغط على الحكومة للتنحي.

وظلت البنوك والجامعات والمدارس مغلقة حتى اليوم الجمعة، وهو اليوم التاسع من الاحتجاجات على مستوى البلاد.

وأغلق المتظاهرون لفترة وجيزة الطريق السريع الذي يربط مدينة صيدا الجنوبية ببيروت، وأحرقوا الإطارات وحظروا حركة المرور، وفيما بعد، أزال الجيش الإطارات وأعاد فتح الطريق.

وأقام المتظاهرون خيامًا على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط شرق وغرب بيروت، ولا يسمح بالعبور إلا لسيارات الإسعاف والمركبات العسكرية.

وعلى الرغم من وعود الحكومة بالإصلاحات، فإن المتظاهرين بلا قيادة مستمرون في الاحتجاج، قائلين إن المسؤولين الحاليين في البلاد فاسدون ويجب أن يرحلوا.

تأتي الاحتجاجات الجماهيرية غير المسبوقة وسط أزمة اقتصادية متفاقمة في لبنان.

وفي وقت سابق، ناشد الرئيس اللبناني أمس الخميس، عشرات الآلاف من المحتجين الذين أغلقوا الطرق الرئيسية وشلوا الأمة لعدة أيام، وحثهم على دعم الإصلاحات الاقتصادية التي اقترحها رئيس الوزراء بوصفها "الخطوة الأولى" نحو إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي. ومع ذلك، رفض المتظاهرون المبادرة بالفعل، ولا يبدو أن الرئيس ميشال عون سيؤثر عليهم. في خطابه المتلفز، تعهد عون ببذل كل جهد ممكن لتنفيذ إصلاح جذري، لكنه قال أيضًا إن التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا من داخل مؤسسات الدولة.