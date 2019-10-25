كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمطار الغزيرة تغمر اليابان بالفيضانات وسط مخاوف من تضرر مناطق جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات طينية اليوم الجمعة، في بلدات شرقي طوكيو، مما أثار مخاوف بشأن أضرار جديدة في مناطق ما زالت تتعافى من الأعاصير الأخيرة.
وتسربت المياه من نهر في تشيبا، جنوب شرق طوكيو، حيث كان المارة يخوضون فيضانات شديدة العمق، تم إغلاق بوابة رسوم الطرق السريعة بالقرب من مطار ناريتا الدولي مؤقتًا من أجل السلامة، غمرت المياه سوبر ماركت في مدينة ناريتا، واستخدم موظفو المتجر المماسح لإزالة المياه.
وسحق انهيار طيني منزلًا في منطقة ميدوري في تشيبا وتم إنقاذ أحد سكانه الثلاثة وكان فاقد للوعي، كان رجال الانقاذ يبحثون عن الاثنين الاخرين.
وتنبأت وكالة الأرصاد الجوية صباح اليوم الجمعة، بما يصل إلى 180 ملم (7 بوصات) من الأمطار على مدار الـ 24 ساعة القادمة.
وكان هناك أكثر من 9000 منزل، بما في ذلك 6000 في محافظة تشيبا و2500 في محافظة ايباراكي القريبة، بدون كهرباء، وفقًا لشركة طوكيو للكهرباء.
وأصدرت مدينة تشيبا إشعارًا بالإخلاء لسكان العديد من المناطق بسبب تزايد خطر الفيضانات أو الانهيارات الطينية، كما هطلت أمطار قوية في طوكيو لكنها تراجعت في وقت متأخر يوم الجمعة.
ولا تزال العديد من المناطق في تشيبا تتعافى من الأضرار الناجمة عن إعصار في الشهر الماضي وآخر في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تسبب إعصار هاجيس هذا الشهر في فيضانات واسعة النطاق في أقصى الشمال؛ مما أدي إلي مقتل أكثر من 80 شخصًا في جميع أنحاء اليابان.
كما حث سكان وسط وشمال اليابان، بما في ذلك ناغانو وفوكوشيما، الذين كانا من بين الأسوأ تضررًا من هاجيبس، على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.