كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمطار الغزيرة تغمر اليابان بالفيضانات وسط مخاوف من تضرر مناطق جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات طينية اليوم الجمعة، في بلدات شرقي طوكيو، مما أثار مخاوف بشأن أضرار جديدة في مناطق ما زالت تتعافى من الأعاصير الأخيرة.

وتسربت المياه من نهر في تشيبا، جنوب شرق طوكيو، حيث كان المارة يخوضون فيضانات شديدة العمق، تم إغلاق بوابة رسوم الطرق السريعة بالقرب من مطار ناريتا الدولي مؤقتًا من أجل السلامة، غمرت المياه سوبر ماركت في مدينة ناريتا، واستخدم موظفو المتجر المماسح لإزالة المياه.

وسحق انهيار طيني منزلًا في منطقة ميدوري في تشيبا وتم إنقاذ أحد سكانه الثلاثة وكان فاقد للوعي، كان رجال الانقاذ يبحثون عن الاثنين الاخرين.

وقال مسؤولون في إدارة تشيبا لإدارة الكوارث، إن الانهيارات الطينية أصابت منزلين في المدن القريبة، لكن السكان تم إنقاذهم بأمان. وتنبأت وكالة الأرصاد الجوية صباح اليوم الجمعة، بما يصل إلى 180 ملم (7 بوصات) من الأمطار على مدار الـ 24 ساعة القادمة. Advertisements