ذخيرة وهواتف وعملة أجنبية.. أزيد من 70 محجوزا لدى أعضاء خلية دار بوعزة ووزان

خلفت التدخلات الأمنية لرجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج” صباح اليوم الجمعة، توقيف ستة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لأعمال إرهابية “نوعية”، وحجز أزيد من 70 محجوز.

وأظهرت صور المحجوزات، وجود أسلحة وهواتف، في الوقت الذي قالت القناة الثانية، أنه من بين المحجوزات لدى المشتبه فيهم الذين تم توقيفهم اليوم، ضبطت مصالح الأمن 30 ألف درهم، و900 دولار و800 أورو.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أطلق المكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج” عملية مداهمة في منطقة دار بوعزة بالدار البيضاء ووزان، لتفكيك خلية إرهابية، وهي التدخلات التي لا زالت مستمرة.

وفي حديثه لـ”اليوم 24″ اليوم الجمعة، قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن عملية التفكيك لا زالت مستمرة إلى حدود اللحظة، موضحا أنه جرى توقيف ستة أشخاص، مؤكدا أن مكتبه سيعلن عن حصيلة كاملة لعملية اليوم، بعد انتهائها.

وحسب القناة الثانية، فإن أحد الموقوفين، ينحدر من دوار الكارية، بنعبيد بدار بوعزة، ويبلغ من العمر 20 سنة، كان يعيش وسط أسرة مكونة من ستة أشخاص، واستقر في المنطقة منذ شهرين فقط.