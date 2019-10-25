ثمانية قتلى في إطلاق نار في قاعدة عسكرية في روسيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فتح جندي روسي النار على رفاقه في قاعدة عسكرية في سيبيريا، ما أدى إلى مقتل ثمانية منهم وإصابة اثنين بجروح كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ظهر اليوم، الجمعة.
وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية إنه "تم اعتقال الجندي الذي أطلق النار"، مشيرة إلى احتمال إصابته "بانهيار عصبي".
تفاصيل أوفى لاحقًا...
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