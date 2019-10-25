نصر الله: دعونا المتظاهرين لعدم السماح للاحزاب بركوب موجة الحراك

وقال نصر الله في كلمة تابعتها الخليج 365، إن "الحراك الشعبي عابر للطوائف والمناطق ويعبر عن آلام الناس"، موضحاً :"قلت إن هذا الحراك الشعبي ليس خاضعاً لأي حزب أو سفارة".

وأضاف :"إذا شارك حزب الله في الحراك فسيتخذ مساراً آخر ومصلحة الحراك أن يبقى بعيداً عن الأحزاب"، مؤكداً ان "بعض الأبواق والإعلام الخليجي حاول القول من اليوم الأول، إنني هددت المتظاهرين".



وتابع نصر الله، :"دعونا المتظاهرين إلى عدم السماح للأحزاب بركوب موجة الحراك واستغلالها"، موضحاً أن "ما حصل في الأيام الأولى للحراك حقق إيجابيات كثيرة".

وبيّن، أن " الإيجابيات التي حققها الحراك يجب أن يتم حفظها ومسؤولية الجميع الحفاظ عليها"، مبيناً أن "الحراك فرض على الحكومة اللبنانية أن تقر ميزانية خالية من الضرائب وبلا أي عجز مالي".

ولفت نصر الله، إلى أن "إنجاز الحراك حول الموازنة ليس صغيراً بل هو مهم جداً"، مشدداً أنه "تحت ضغط الحراك الشعبي صدرت ورقة الإصلاحات الحكومية".