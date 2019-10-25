إضرام نيران داخل مبنى مجلس ذي قار ودائرة السجناء السياسيين بالمحافظة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محتجين أضرموا النيران داخل مبنى مجلس محافظة ذي قار ومبنى دائرة السجناء السياسيين في المحافظة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمبنيين".



يذكر أن العاصمة بغداد ومحافظات البصرة والنجف والديوانية وكربلاء وواسط وميسان والمثنى وذي قار وبابل شهدت، اليوم الجمعة، تظاهرات حاشدة تطالب بالاصلاح والقضاء على الفساد ووتوفير فرص العمل.