حزب الدعوة يعلن تأييده لتوجيهات المرجعية ويدعو القوات الأمنية للحفاظ على سلمية التظاهرات

وذكر الحزب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"نعلن تأييدنا الكامل لتوجيهات المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة، الى المتظاهرين والاجهزة الامنية المتواجدة في ساحة التظاهرات".

وأضاف أن "دعم حقوق المواطنين بالتظاهر السلمي لبيان مطالبهم المشروعة ينبغي ان يكون بعيداً عن اعمال الشغب والتخريب والعنف الذي ليس له مسوغ شرعي ولا قانوني ضد الاجهزة الامنية وممتلكات الدولة والممتلكات العامة للناس والمؤسسات والأحزاب، كذلك فان القوات الامنية التي جاهدت للقضاء على الارهاب الداعشي مدعوة لرعاية المتظاهرين والتعامل معهم باللطف واللين والمحافظة على سلمية التظاهرات".



وأوضح الحزب، ان "المرجعية الدينية العليا التي عودت الشعب على التصدي في المواقف الحساسة لتعيد مرة اخرى مواقفها الابوية في حفظ الوطن من مؤامرات التدخل الخارجي الدولي والاقليمي، وعدم فسح المجال للمتصيدين في الماء العكر بتضييع السيادة والحرية والاستقلال".

وأشار إلى أن "التقرير الذي خلصت اليه اللجنة الحكومية يفتقر الى تشخيص المسؤولين عن العنف، وضرورة تشكيل هيئة قضائية مستقلة لمحاكمة المجرمين بشكل مهني وشفاف، واعلام الجمهور بالنتائج".



وبيّن الحزب، :" نود أن نذكر ان الاوامر قد كانت مشددة وحاسمة بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين كما حدث في التظاهرات التي شهدتها بغداد في شهر شباط عام٢٠١١ وماتلاها من اعتصامات شهدتها محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين وتبين للجميع في داخل العراق وخارجه كيف ان التنظيمات الارهابية والبعث المنحل والنقشبندين قد اخترقوا التظاهرات ولم تتدخل القوات الامنية لفك الاعتصامات الا بعد ان تكشفت حقيقتها وكانت بؤرة انطلق منها تنظيم داعش الارهابي الذي تداخلت خنادقه الاجرامية مع باقي التنظيمات الارهابية التي عاثت فسادا في سوريا".

ودعا الحزب، القوى السياسية والحكومة، إلى "الارتقاء الى مستوى المسؤولية والتكامل في المواقف لمواجهة ما يتعرض له البلد من تفتيت وإسقاط للعملية السياسية ولمنع التدخلات الهاوية المضرة بالعراق ووحدته وشعبه".