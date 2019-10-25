محافظ ذي قار: الزمنا الجهات الامنية بعدم الانجرار خلف الفتنة واستخدام العنف

اكد محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الجمعة، انه الزم الجهات الامنية بعدم الانجرار خلف الفتنة واستخدام العنف، فيما اشار الى ان هناك انسجام بين المتظاهرين والقوات الامنية.
وقال الدخيلي في حديث للسومرية نيوز، "وجهنا شرطة ذي قار لوجود احتقان هنا وهناك بين الشرطة والمتظاهرين وامتصاص الغضب ومسك الورد والعلم العراقي والماء لغرض ايصال رسالة ايجابية".
وااف "كان هناك تجاوب كبير من قبل المتظاهرين"، مشيرا الى "اننا الزمنا الجهات الامنية بعدم الانجرار خلف الفتنة والتوجه بعدم استخدام العنف بكل انواعه".
واكد ان "المتظاهرين مستمرين معنا باتصالاتهم وايصال طلباتهم"، مشيرا الى ان "المتظاهر لا يريد الخراب لان هذه مدينة اليوم الكل يقف مع ذي قار".
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