محافظ بابل يوجه قوات الشرطة بعدم استخدام العنف مع المتظاهرين

وجه محافظ بابل كرار العبادي، الجمعة، رجال الشرطة بالمحافظة بعدم استخدام الاسلحة والعنف مع المتظاهرين خلال التظاهرة.
وقال العبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "وجهنا بعدم استخدام العنف من قبل رجال الشرطة وعدم استخدام الاسلحة ايضا".
وأكد العبادي على، "حماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية حياة المواطنين خلال التظاهرات".
وانطلقت صباح اليوم الجمعة تظاهرة كبيرة في عشر محافظات بينها بابل، حيث يطالب المتظاهرون بالقضاء على الفساد والقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل.
وأكد العبادي على، "حماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية حياة المواطنين خلال التظاهرات".
وانطلقت صباح اليوم الجمعة تظاهرة كبيرة في عشر محافظات بينها بابل، حيث يطالب المتظاهرون بالقضاء على الفساد والقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل.
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