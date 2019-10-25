بالصور.. المتظاهرون تحت الامطار والغاز المسيل في التحرير

تنشر الخليج 365، صورا تظهر المتظاهرين في ساحة التحرير وقرب جسر الجمهورية وهم تحت الامطار ويواجهون الغاز المسيل للدموع في الوقت ذاته.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات احتجاجية حاشدة، في وقت تهطل امطار كثيفة في العاصمة. واعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن توثيق فرقها استشهاد متظاهر واصابة ٢٢٤ متظاهرا في بغداد وثلاثة اخرين في محافظة المثنى. Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.