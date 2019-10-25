الدفاع المدني يفتتح مركز إنعاش وإسعاف المتظاهرين قرب ساحة التحرير

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن افتتاح مركز إنعاش وإسعاف المتظاهرين قرب ساحة التحرير.
وبدء المواطنون منذ مساء امس الخميس، بالتوافد الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ليصلوا، صباح اليوم الجمعة، الى آلاف المتظاهرين، لتنطلق تظاهرة كبيرة في الساحة والمناطق القريبة منها للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة.
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