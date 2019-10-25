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الدفاع المدني يفتتح مركز إنعاش وإسعاف المتظاهرين قرب ساحة التحرير

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن افتتاح مركز إنعاش وإسعاف المتظاهرين قرب ساحة التحرير.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم افتتاح مركز إنعاش وإسعاف المتظاهرين قرب المطعم التركي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".

وبدء المواطنون منذ مساء امس الخميس، بالتوافد الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ليصلوا، صباح اليوم الجمعة، الى آلاف المتظاهرين، لتنطلق تظاهرة كبيرة في الساحة والمناطق القريبة منها للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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