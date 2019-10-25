الاتحاد المصري يصدر عقوبات صادمة على الزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عقوبات صادمة ضد بعض من لاعبي الزمالك، على خلفية ما بدر منهم في مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب.

وكان الزمالك حقق فوزا صعبا بنتيجة 2-1 على المقاولون في الجولة الخامسة من المسابقة، على ملعب السلام بالعاصمة القاهرة.

وقررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري إحالة المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك إلى لجنة الانضباط بعد السلوك "غير الرياضي"، الذي بدر منه خلال لقاء المقاولون.

كما قرر الاتحاد إيقاف فرجاني ساسي لاعب الزمالك لقاء واحدا لطرده من المباراة نفسها بعد تلقيه الإنذار الثاني، بينما تم إيقاف سيف الدين بن عصام الجزيري لاعب المقاولون مباراتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه للطرد بسبب الخشونة المتعمدة.

كما تم إيقاف أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي مباراة، لحصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه مع حرس الحدود، وموسى دياوارا لاعب الإنتاج الحربي لقاء وحيدا لحصوله على الإنذار الثالث أيضا أمام إنبي، حيث تم تنفيذ العقوبة في اللقاء التالي لفريقه الذي أقيم ضد بيراميدز.