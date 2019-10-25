جندي روسي يقتل 8 من زملائه داخل قاعدة عسكرية

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وكالاتالجمعة 2019/10/25 05:12 م بتوقيت أبوظبي
قاعدة عسكرية روسية - أرشيفية
قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن 8 جنود قتلوا إثر إطلاق النار في قاعدة عسكرية شرقي البلاد.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان، أن جنديا فتح النار على زملائه داخل قاعدة عسكرية، ما أدى إلى مقتل 8 جنود وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.
وأشارت إلى أنه تم احتجاز الجندي المتهم بقتل زملائه في حادث إطلاق النار بالقاعدة العسكرية شرقي البلاد، مضيفة أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن الدافع وراء إطلاق النار.
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