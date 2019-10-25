القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة رويترز الجمعة 2019/10/25 05:04 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2019/10/25 05:04 م بتوقيت أبوظبي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

قال وزير الدفاع الأمريكى إن الولايات المتحدة ستبقي "قوات محدودة" في سوريا لحماية المنشآت النفطية. Advertisements وأضاف إسبر - في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" الجمعة- أن واشنطن ستتخذ إجراءات لتعزيز انتشارها العسكري في دير الزور شرقي سوريا. وتابع قائلا: "انتشارنا العسكري في دير الزور شرقي سوريا يشمل بعض قوات المشاة الميكانيكية.. قواتنا ستبقى في سوريا حتى تنهي مهمتها في القضاء على تنظيم داعش هناك". .

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كانت هذه تفاصيل خبر إسبر يؤكد احتفاظ واشنطن بقوة محدودة في سوريا لحماية النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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