مصر تدين قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان: نهج غير مقبول

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رشا عمارالجمعة 2019/10/25 05:10 م بتوقيت أبوظبي
البرلمان المصري
أدان مجلس النواب المصري، اليوم الجمعة، قرار البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في البلاد بأشد العبارات، معلنا رفضه جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة.
وقال المجلس في بيان، الجمعة، إن القرار يمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار.
وأضاف البيان: "لا نعلم من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في تقييم الآخرين، بينما كان الأولى له أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها".
وذكر البرلمان المصري أن القرار ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان.
وأعرب عن أسفه لما وصفه بالنهج الهدام والمغرض، ولما شاب القرار الأوروبي من تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر.
وأردف: "يدين مجلس النواب بأشد العبارات ما تضمنه القرار من مغالطات وأكاذيب وتجعله غير ذي قيمة، كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافيي والإقليمي، ولا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة.
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