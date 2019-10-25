ترامب يتوعد تركيا بعقوبات كبيرة في حال انتهاكها وقف إطلاق النار بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، تأكيده أن هناك عقوبات كبيرة ستفرض على تركيا في حال انتهاكها لوقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا.
وكتب ترامب - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - قائلا : "على تركيا أن تتفهم عدم إطلاق النار على الأكراد خلال الخروج من (المنطقة الآمنة) المزعومة، وإلا ستتعرض لعقوبات قاسية".
كانت تركيا أعلنت، الأربعاء، أنها قررت عدم استئناف العملية العسكرية في سوريا بعد انتهاء الهدنة، وذلك بعد ساعات من تمديد وقف إطلاق النار شمالي سوريا 6 أيام بإشراف روسي-تركي.
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