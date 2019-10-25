العراق.. 3000 متظاهر يقتحمون مبنى حكوميا في الناصرية ويضرمون النار فيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

اقتحم متظاهرون عراقيون اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019، مبنا حكوميا في مدينة الناصرية.

وقالت مصادر بالشرطة إن 3000 متظاهر على الأقل اقتحموا مبنى حكوميا وأشعلوا النار فيه بمدينة الناصرية جنوبي العراق.

عادت المظاهرات، اليوم، إلى عدد من المدن العراقية.

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وقالت مصادر عراقية إن بغداد ومدنا عراقية أخرى شهدت تظاهرات حاشدة.

وكانت المظاهرات قد توقفت الأسبوع الماضي بعد مقتل وإصابة الآلاف.

وأسفر قمع قوات الأمن للمظاهرات اليوم عن مقتل شخص في العاصمة بغداد.

كما قتل ثلاثة متظاهرين آخرين في مدينة المثنى إضافة إلى إصابة العشرات.

وأكدت المصادر إصابة كل من مراسل قناة السومرية "هشام وسيم" بجروح خطرة بعد استهدافه بقنبلة غاز في وجهه، وإصابة مراسل قناة التغيير "محمد السامرائي" بجروح، كما تمت إصابة 2 من كادر التلفزيون الألماني.

وذكرت المصادر أن حصيلة القتلى ارتفع إلى 4 إضافة إلى 250 مصابا.