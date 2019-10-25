سقوط جرحى في مواجهات بين أنصار حزب الله ومتظاهرين وسط بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت مصادر لبنانية، اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019، سقوط جرحى في مواجهات بين متظاهرين وأنصار حزب الله وسط بيروت.

وذكرت المصادر أن أنصار حزب الله هاجموا المتظاهرين في حين حاولت قوات الأمن منعهم.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن التي حاولت التصدي لعناصر حزب الله تعرضت هي الأخرى للاعتداء.

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وفي وقت سابق اليوم حاول موالون لحزب الله اختراق صفوف المتظاهرين وسط العاصمة بيروت.

وقالت مصادر إعلامية إن موالين للحزب احتشدوا وحاولوا اختراق صفوف المتظاهرين.

وذكرت المصادر أن عناصر يعتقد أنها تابعة للحزب اعتدت على ممثلي وسائل الإعلام وسط بيروت.

وتشهد التظاهرات في لبنان زخما كبيرا مع مرور الوقت في حين يحاول أنصار حزب الله اختراقها.

وأكدت المصادر أن قوات مكافحة الشغب فصلت بين المتظاهرين وبين أنصار الحزب.

وتحدثت المصادر عن اعتقالات وسط بيروت لمنع اشتباك بين متظاهرين ومؤيدين لحزب الله.