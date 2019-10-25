شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: اعتقال 6 «دواعش» في الدار البيضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرباط)

اعتقلت السلطات المغربية اليوم (الجمعة)، خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر موالين لتنظيم«داعش».

وأفادت مصادر أمنية، أن العملية التي وصفتها بـ«الكبيرة» نفذتها المصالح الأمنية المغربية في مدن الشاون ووزان في شمال البلاد، ومنطقة طماريس، في مدينة الدار البيضاء.

ونفذت القوات الخاصة للشرطة المغربية، هجوماً على ما يسمى بـ«بيت آمن»، للموالين لتنظيم داعش الإرهابي، في منطقة طماريس في مدينة الدار البيضاء.

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وأسفرت العملية عن ضبط أسلحة نارية عبارة عن بندقيتين للصيد ومسدس، إضافة إلى 9 قطع من الأسلحة البيضاء.

وعثرت المصالح الأمنية المغربية على 13 كيساً، من المواد المشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات، ومواد سائلة مشبوهة، وسيجري نقل المواد للمختبر لمعرفة مكوناتها بالتدقيق العلمي.

وحجزت الشرطة المغربية معدات غوص في البحر، من النوع المتطور، وعثرت على مطبوع ورقي لمبايعة تنظيم داعش الإرهابي، وعلى رايتين اثنتين لداعش.

وفي البيت الأم للخلية الإرهابية الموالية لداعش، حجزت الشرطة أموالاً بالعملات المغربية واليورو والدولار.