الوجه الآخر لـ «آبي أحمد».. «العفو الدولية» تعلن مقتل 16 شخصاً في تظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء الإثيوبي

الموجز

أعلنت منظمة العفو الدولية عن مقتل 16 شخصاً على الأقل في أعمال العنف التي اندلعت هذا الأسبوع في إثيوبيا مع خروج تظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء الحائز على جائزة نوبل للسلام أبي أحمد.

وقال الباحث الأممي فيسيها تيكلي، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة، إنه حتى الآن، تم التأكد من مقتل 16 شخصا، مشيراً إلى أن العدد قد يكون أكبر من ذلك مع ورود تقارير جديدة لم يتم التأكد من صحتها بعد.

وأكد تيكلي أن العنف شمل حوادث إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين، لكن الأحداث بدأت تتحول بشكل متزايد إلى اشتباكات عرقية ودينية.

وأضاف الباحث الأممي أن بعض الأشخاص قد قتلوا بسبب تعرضهم للضرب باستخدام العصي والسواطير، بينما أحرقت بعض المنازل، مضيفاً أن الناس استخدموا الرصاص والأسلحة الخفيفة في مواجهة بعضهم البعض.

وشهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وفي معظم أرجاء منطقة أوروميا مواجهات دامية وأعمال عنف، بعدما اتهم ناشط بارز يدعى جوار محمد قوات الأمن بالإعداد للاعتداء عليه.

ويعد جوار محمد هو الحليف السابق لرئيس الوزراء الإثيوبي، وينتمي إلى عرقية أورومو ذاتها التي ينحدر منها أبي أحمد، وتعد الأكبر في البلاد، لكنه بات مؤخرا يعارض بعض سياسات الأخير.

تظاهرات مناهضة لأبي أحمد

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والأربعا الماضي، ذكرت مجلة "أديس ستاندرد" الإثيوبية أن عدداً من المدن والبلدات في ولاية أوروميا والمواقع المحيطة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شهدت تظاهرات تطالب بإسقاط رئيس الوزراء الحائز مؤخراً على جائزة نوبل للسلام آبي أحمد، حيث أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

وتأتي تلك التظاهرات بعد ساعات من قيام الناشط الإثيوبي المعارض جوار محمد، مؤسس شبكة أوروميا الإعلامية المستقل، بنشر معلومات عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، مفادها أن عناصر الأمن الموكلين بحراسته منذ عودته من المنفى في أغسطس الماضي، تلقّوا أوامر بمغادرة منزله دون إعلامه.

وقام جوار، الذي يحمل جواز سفر أمريكي، بنشر عدد من المنشورات عبر حسابه، منها تسجيل صوتي ومقطع فيديو، زعم أنهما يوثّقان محادثة هاتفية أُجريت بين أحد حُراسه الأمنيين وشخص آخر عرّفه بأنه مسؤول أمني.

ووفق التسجيل، فإن قائد الشرطة قال إنه ومع تحسّن الوضع الأمني في البلاد، يتم إبعاد الحُراس المُرافقين للساسة والناشطين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن ما لا يقل عن 400 من أنصار الناشط الإثيوبي المُعارض تجمعوا، صباح يوم الأربعاء، أمام منزله في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مُرددين هتافات داعمة له ومُناهضة لرئيس الوزراء الإثيوبي مطالب بإسقاط أبي أحمد.

وأضافت المجلة أن المتظاهرين في بلدة دادار الشرقية أحرقوا نُسخًا من كتاب آبي الذي نشره بعدما حصل على جائزة نوبل للسلام في أكتوبر الجاري، لجهوده في إنهاء النزاع الحدودي مع إريتريا، وتعزيز السلام والمصالحة في إثيوبيا.

وأشارت إلى أن آخرون قاموا بتنظيم احتجاجًا مُضادًا في منطقة كاراكوري، غرب أديس أبابا، مرددين هتافات مناهضة للناشط الإثيوبي، متهمين إياه بأنه "لص"، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريق المواجهة بين مؤيدي الناشط الإثيوبي المُعارض والمُحتجين ضده.