شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة تستغل الأمطار للهجوم على مصر وتتجاهل كوارث قطر وتركيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "قطريليكس"، أكاذيب قناة الجزيرة القطرية، وعدم مهنيتها في تناول القضايا والأمور التى تتعلق بالدولة المصرية، والتى كان آخرها تناول هطول الأمطار الغزيرة فى محافظات مصر. وأكد التقرير بالفيديو، أن قناة الجزيرة القطرية، استغلت سقوط الأمطار في محافظات مصر، وحولتها إلى قضية سياسية، بينما من جانب آخر تجاهلت القناة القطرية، هطول الأمطار في قطر، وأيضا تجاهلت العدوان التركى على سوريا، كل هذه الأكاذيب التى تروجها القناة القطرية تكشف عن وجهها الحقيقى أمام العالم كله . Advertisements

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