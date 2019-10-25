شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى منتقدا قناة إخوانية: تستهدف تقويض الأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فضح فهد ديباجى، الكاتب السعودى، قناة الحوار الإخوانية التى يديرها مكتب التنظيم الدولى لجماعة الإخوان بقيادة إبراهيم منير نائب مرشد الجماعة، متهما القناة بأنها تستهدف التآمر عالى الأوطان العربية.

وقال الكاتب السعودى، ، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن قناة الحوار ثبت برنامج اسمه حوار لندن ، بينما واقعه التآمر والدعوة لتقويض الأمن والاستقرار في الأوطان العربية .

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وكانت قناة "إكسترا نيوز"، أكدت أن قنوات الإخوان تعرضت لصدمة كبيرة بعد أن وجه الشعب المصرى صفعة قوية لها بعدم الاستجابة لدعواتها التحريضية، وهو ما دفع قنوات الجماعة لممارسة سياسة الانحطاط ضد المصريين.

وذكرت القناة، أن الأذرع الإعلامية لقنوات الإخوان حاولت أن تحرض على نشر الفوضى فى الشارع خلال الفترة الماضية، إلا أنها تلقت صدمة كبيرة بعد رفضه لدعوات التحريض خاصة مع وعى الشعب المصرى بكل مخططاتها ونواياها ضد الوطن.