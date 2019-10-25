شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سعودى يطالب بتفنيد أكاذيب الإخوان لفضح قنواتهم التحريضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الإعلامى السعودى، محمد الشقاء، أن قنوات الإخوان التى تبث من مدينة إسطنبول التركية، أصبح كل همها أن تقوض أمن الدول العربية، وتنظم حملات تحريضية تستهدف نشر الأكاذيب ضد المنطقة ، موضحا أن جميع الشعوب العربية تتفق على خطورة قنوات الإخوان، وكل من لم يسلم عقله لهم يتفق على ذلك.

وأشار الإعلامى السعودى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى ضرورة مواجهة قنوات الإخوان والأفكار الضالة التى تروج لها ، موضحا أن الفكر يواجه بالفكر وتفنيد الأكاذيب التى تبثها تلك القنوات عبر شاشاتها.

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وأشار محمد الشقاء، إلى ضرورة تفكيك الفكر الإخوانى عبر تعرية كل أفكاره والتذكير بماضيه وحاضرته وافعاله وشراكاته وبالتالى يصبح هذه أقوى وسيلة لمواجهة تلك الأكاذيب التى تروجها القنوات الإخوانية.