داهمت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الجمعة، في وزان، إحدى العمارات السكنية بتجزئة السعادة، بعد توصلها بمعلومات تفيد وجود عدد من الأفراد الموالين لتنظيم “داعش”.
ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بثا مباشرا لأطوار تنفيذ هذه العملية، التي شملت على غرار مدينة وزان، الدارالبيضاء، وشفشاون.
وكانت عناصر “البسيج” قد نفذت، صباح اليوم، عمليتين متفرقتين في ثلاثة أحياء في الدارالبيضاء، وشفشاون، أسفرت عن توقيف 6 أشخاص من الموالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، وحجزت بحوزتهم رايات، وأسلحة بيضاء، وبندقية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توصلها بمعلومات تفيد وجود أفراد مواليين لداعش.. عناصر البسيج تداهم عمارة في وزان-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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