بسبب ما بدر منه في لقاء الزمالك والمقاولون.. الاتحاد المصري يحيل بن شرقي على لجنة الانضباط

أحال الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الخميس، اللاعب المغربي أشرف بن شرقي المحترف في صفوف الزمالك، على لجنة الانضباط، بسبب تصرفاته بعد نهاية لقاء فريقه أمام المقاولون العرب.

وتأتي خطوة اتحاد اللعبة في حق بن شرقي، بعد دخول اللاعب في مشادات كلامية مع التونسي سيف الدين الجزيري، عقب نهاية اللقاء المذكور، المندرج ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري.

وأصدرت لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف الجزيري مباراتين مع غرامة مالية، ناهيك عن توقيفها فرجاني ساسي، لاعب الزمالك مباراة واحدة، على خلفية طرده في المباراة المذكورة، بعد حصوله على الإنذار الأصفر الثاني.

يذكر أن الفريق الأبيض حسم المباراة لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد، محققا بذلك فوزه الثالث في مسابقة الدوري، مقابل خسارة وحيدة.

ويحتل زملاء الثلاثي المغربي، بن شرقي، وأوناجم وبوطيب، وصافة ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط، متخلفين بنقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر، علما أن الزمالك يمتلك مباراة ناقصة أمام غريمه الأهلي، ثالث الترتيب بتسع نقاط، والمنقوص بدوره من مباراتين.