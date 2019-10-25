النجمة التركية هاندا آرتشيل أجمل النساء في 2019

صنفت الممثلة التركية “هاندا آرتشيل”، أخيرا، كأجمل امرأة في العالم لعام 2019، حسب تصنيف “وندر ليست”، التي اختارت أجمل 10 نساء حول العالم للسنة الحالية.

واستطاعت “هاندا آرتشيل”، بطلة مسلسل “حب لا يفهم بالكلام” التفوق على نجمات منهن الأمريكية “سيلينا جوميز”، والهندية “ديبيكا باركون”، والهندية “بريانكا شوبرا”.

وحققت “هاندا آرتشيل”، صاحبة 26 ربيعا، هذا اللقب، بعد أيام من وصول عدد متابعيها إلى11 مليون متابع عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام.”

وفي ما يلي لائحة التصنيف كاملة، وجميع من فيها هن نجمات في الميدان الفني:

10- البريطانية “إميليا كلارك” .

9- الصينية “لين يون” .

8-الأسترالية “كاترين لانجفورد” .

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7-الهندية “بريانكا شوبرا” .

6- الكورية “نانا ايم جين”.

5-الهندية “ديبيكا بادكون”.

4-الكورية “أنا دي أرماس .”

3-الأمريكية “سيلينا جوميز” .

2-الأمريكية “ليزا سوبرانو” .

1-التركية “هاندا أرتشيل”.