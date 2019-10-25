إطلاق مسح الكتروني حول العنف الجنسي ضد النساء المغربيات -التفاصيل

أطلقت منظمة “امرأة”، ومقرها في الرباط، منذ شهر يوليوز الماضي، مسحا إلكترونيا يهدف إلى تجميع تجارب النساء بخصوص العنف الجنسي في المغرب، للإسهام في تحسين كيفية تعاطي الدولة معه، وإجاباتها عنه.

وتمت الصياغة، والإشراف على إنجاز المسح الإلكتروني من طرف منظمة “إمرأة ” MRA Mobilising for Rights Associates، كمنظمة غير حكومية، في إطار بحث – عملي ميداني، يهدف إلى تطوير استجابة فعالة للسلطات العمومية بخصوص العنف الجنسي ضد النساء، وذلك بشراكة مع مجموعة من الجمعيات غير الحكومية المحلية العاملة على حقوق النساء بمختلف مناطق المغرب.

وقالت سعيدة كوزي، شريكة مؤسسة لمنظمة (امرأة)، في حديثها مع “اليوم 24″، اليوم الجمعة، أن المنظمة تسعى من خلال المسح الإلكتروني المذكور، إلى تشجيع النساء إلى تقاسم خبراتهن بشأن العنف الجنسي، مع التركيز على كيفية استجابة، وتفاعل الفاعلين العموميين من قبيل الشرطة، والدرك، والعدل، والصحة على قضاياهن.

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وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن هذا المسح الإلكتروني لا يسعى إلى تسليط الضوء على ضحايا الاعتداء الجنسي، بقدر ما يهدف إلى تحديد مسؤولية الدولة في هذا الموضوع، ومدى تقديمها للمساعدة لهؤلاء الضحايا.

وقالت المتحدثة ذاتها إن هذا المسح سيكون في جميع أرجاء المغرب، إذ وزعت استمارات على الدرك، والشرطة، والصحة، والتعريف المعتمد في المسح الإلكتروني المذكور للعنف الجنسي، “أي فعل جنسي مثل الاغتصاب، أو الاعتداء الجنسي، أو أي اتصال غير مرغوب فيه من قبل أي شخص، بغض النظر عن علاقته بالضحية، في أي مكان كان، دون موافقة حرة، وطوعية من الشخص الآخر لهذا الفعل. ”

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعريف، المعتمد يتوافق مع التعريف المحدد من خلال المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فهو أكثر دقة، وأوسع نطاقًا، وشمولية من التعريف الوارد ضمن القانون الجنائي المغربي الحالي.