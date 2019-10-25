بعد فقدانه لبصره.. عبد القادر مطاع مرشح للعودة إلى الشاشة الصغيرة

يرتقب أن يعود الفنان، عبد القادر مطاع، إلى شاشة التلفاز، على الرغم من فقدانه لبصره، في حالة تم قبول مشروع عمل تلفزي تقدم به الفنان سعيد الناصيري إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وأفادت مصادر اليوم24 أن الناصيري ينوي إعادة عبد القادر المطاع إلى الشاشة الصغيرة على الرغم من أنه فقد بصره، إذ سيمنحه دور كفيف، في عمل تلفزي، قدم مشروعه للقناة الأولى.

ويحاول سعيد الناصري إقناع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بمشروعه الجديد، بعد أن رفضت مشاريع سابقة ما جعله يهاجم الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، فيصل العرايشي.

واستطاع الناصيري، العام الماضي، أن ينال رضى الجمهور، بعدما عاد إلى التلفزة، بعد غياب طويل عبر سلسلة “البوي”، التي عرضت على قناة “شدى تيفي”.