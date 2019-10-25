في جلسة، استمرت لأزيد من 5 ساعات، قرر القاضي، علي الطرشي، تأجيل محاكمة شبكة تزوير الجنسية المغربية، التي استفاد منها مجموعة من الإسرائيليين، إلى 7 من شهر نونبر المقبل.
وبعدما قرر رئيس الجلسة إرجاء البت في الدفوعات الشكلية إلى غاية مناقشة الملف، شرعت المحكمة في استنطاق المتهمين، اللذين يتمتعان في حالة سراح، الأول ضابط أمن، متهم بتزوير وثائق رسمية، وتلقي رشوة، إضافة الى صاحب وكالة “للأمن الخاص”، المتهم بإخفاء الإسرائيلي، بريز، أثناء البحث عنه من طرف الشرطة المغربية.
ونفى المتهمان جميع الاتهامات الموجهة إليهما من طرف النيابة العامة.
يذكر أن عدد المتهمين في هذه القضية المثيرة، والخطيرة كما وصفها ممثل النيابة العامة، بلغ 28 متهما، من ضمن المتهمين 7 إسرائيليين، أحدهم مبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية “الأنتربول”، و6 رجال أمن، اثنان منهم في حالة سراح.
كانت هذه تفاصيل خبر مستجدات محاكمة شبكة تزوير الجنسية المغربية.. الاستماع إلى ضابط أمن وصاحب وكالة للأمن الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.