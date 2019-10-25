جواد السايح يشتكي من الإشاعات – فيديو

اشتكى الفنان المغربي جواد السايح، أمس الخميس، من الإشاعات، التي انتشرت حوله، في الأيام الماضية، والتي تروج لمرضه، ووصلت إلى حد الترويج لوفاته.

واختار السايح تكذيب الإشاعات، التي لحقته عبر مقطع فيديو، طمأن فيه الجمهور عن وضعه الصحي، مؤكدا أنه بصحة جيدة، ولا يعاني من أي شيء.

وأشار السايح إلى أن الإشاعات، التي انتشرت حوله تزعجه، وتزعج أصدقاءه، ومعارفه، موجها الشكر إلى كل من سأل عنه بعدما سمع بشائعات مرضه، أو وفاته.

واستغل السايح الفرصة ليخبر الجمهور أنه يحضر لمسرحية رفقة عدد من الممثلين، من بينهم زهور السليماني، والشرقي الساروتي، وآخرين.