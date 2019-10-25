قبل لقاء الديربي أمام الهلال.. إصابة حمد ﷲ تثير قلق مكونات النصر

تترقب مكونات نادي النصر السعودي، قرار الجهاز الطبي للفريق برئاسة البرتغالي بازيل روبيرو، بخصوص الإصابة التي تعرض لها المغربي عبد الرزاق حمد ﷲ، مهاجم النادي الأصفر.

ويخضع حمد ﷲ، لفحوصات طبية اليوم الجمعة، على مستوى مفصل القدم، موضع إصابته، التي تعرض لها في تداريب فريقه أمس الخميس، بعد تدخل أحد زملائه.

وأكدت صحيفة “الرياضية” السعودية، أنه في حال تعرض مفصل صاحب 28 عاما للتورم، سيفرض على اللاعب إجراء أشعة الرنين المغناطيسي لتشخيص إصابته، مما يعني غياب المهاجم المغريي عن لقاء النصر أمام مضيفه الهلال، الأحد القادم، برسم ثامن جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أنه في حالة عدم تورم مفصل قدم حمد ﷲ، فإنه سيعود للتدرايب الجماعية لفريقه، وسيكون متاحا أمام البرتغالي فيتوريا مدرب الفريق، لإشراكه في مباراة الديربي.

ويحتل النصر الذي يلعب له أيضا الدولي المغربي نور الدين أمرابط، المركز السادس في جدول الترتيب، برصيد 11 نقطة، مع مباراتين ناقصتين، متخلفا بفارق 8 نقاط عن غريمه الهلال المتصدر، المنقوص من مباراة.